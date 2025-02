Feiert Pokémon Day mit einem neuen Anime

Am 27. Februar ist „Pokémon Day“ – und dieses Jahr gibt es ein besonderes Highlight: einen brandneuen Anime auf dem offiziellen YouTube-Account!

„Dragonite and the Postman“ entsteht unter der Regie von CoMix Wave Films, dem renommierten Studio hinter Meisterwerken wie Your Name und Weathering With You.

Die Geschichte dreht sich um das junge Mädchen Hana, das den Postboten Dragonite bewundert. Eines Tages erhält sie einen Brief ohne Adresse und begibt sich auf die Suche nach dem Absender. Dabei trifft sie auf Rio, der den Brief geschrieben hat – als Geburtstagsgruss an seinen Vater, der in der Kanto-Region arbeitet.

Der Anime verspricht eine emotionale Reise voller Herz und Nostalgie. Und als besonderes Extra könnt ihr euch am Pokémon Day auch den offiziellen Soundtrack herunterladen, um das Abenteuer perfekt abzurunden.