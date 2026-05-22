Filmhit Michael bekommt Nachschub

Lionsgate hat mit dem „Michael“-Film einen grossen Erfolg gelandet und arbeitet nun offenbar bereits an einer Fortsetzung. Das Medienunternehmen hat die Entwicklung eines zweiten Films offiziell bestätigt.

Laut Lionsgate soll die Fortsetzung weitere Kapitel aus dem Leben von Michael Jackson beleuchten – inklusive Songs und Ereignissen, die im ersten Teil kaum berücksichtigt wurden. Der erste Film endet mitten in der „Bad“-Tour von 1987. Damit bleibt ein grosser Teil von Jacksons Karriere noch unerzählt, etwa die spätere „Dangerous“-Ära.

Filmchef Adam Fogelson erklärte, dass viele der bekanntesten Songs Jacksons bislang nicht im Film verwendet wurden. Für euch heisst das: Der zweite Teil könnte musikalisch deutlich breiter aufgestellt sein und mehr bekannte Hits einbinden.

Trotz der Produktionsherausforderungen entwickelte sich „Michael“ zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2026 und spielte weltweit mehr als 700 Millionen Dollar ein.