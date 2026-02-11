Filmklassiker Die Mumie kehrt zurück

Ein beliebter Filmklassiker bekommt zur Freude der Fans ein weiteres Kapitel: „Die Mumie 4“ bringt sogar vertraute Gesichter zurück auf die grosse Leinwand.

Radio Silence Productions setzt die Abenteuer-Reihe fort und holt Brendan Fraser und Rachel Weisz zurück. Starttermin ist der 19. Mai 2028. Inhaltlich bleibt vieles geheim, hinter den Kulissen stehen aber erfahrene Franchise-Reviver am Steuer. Für Fans ein klarer Nostalgie-Trigger, für Studios ein weiterer Test, wie gut alte Marken heute noch funktionieren.

Im Zentrum von „Die Mumie 4“ stehen erneut Rick und Evelyn O’Connell. Brendan Fraser und Rachel Weisz schlüpfen wieder in ihre ikonischen Rollen als Abenteurer und Ägyptologin. Während Fraser bereits 2008 im dritten Teil dabei war, feiert Weisz nun ihr Comeback, ein Detail, das vor allem langjährige Fans aufhorchen lässt.

Der Kinostart ist für den 19. Mai 2028 angesetzt, ein offizieller Titel fehlt noch.