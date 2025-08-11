Final Destination erhält Fortsetzung

Nach dem Erfolg der letzten Filme kommt es nicht überraschend, ist für Fans jedoch eine erfreuliche Nachricht: „Final Destination 7“ befindet sich offiziell in Produktion. Lori Evans Taylor, Co-Autorin von „Bloodlines“, übernimmt erneut das Drehbuch.

Nach dem diesjährigen Kassenerfolg der Reihe hat Warner Bros. grünes Licht für den nächsten Teil gegeben. Wie The Hollywood Reporter berichtet, schreibt Taylor das Skript gemeinsam mit Guy Busick, dem Autor von „Ready or Not“.

Der neue Film soll eine frische Besetzung ins Rennen gegen den unausweichlichen Tod schicken. Welche tödlichen Szenarien und Wendungen „Final Destination 7“ bereithält, bleibt bislang geheim.

Mit „Final Destination: Bloodlines“ konnte die Reihe zuletzt weltweit rund 300 Millionen US-Dollar einspielen – eine Messlatte, an der sich der kommende Teil messen lassen muss.