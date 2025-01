Final Fantasy 7: Director wünscht sich Film- oder TV-Adaption

Obwohl nicht alle „Final Fantasy“-Spiele der letzten Jahre überzeugen konnten, hat die Spielreihe eine riesige Fangemeinde. Einige teilen sicher auch den Traum von Director Yoshinori Kitase, der sich einen weiteren Film oder eine Serie zu „Final Fantasy 7“ wünscht.

Die Marke hat mit „Final Fantantasy 7: Advent Children“ aus dem Jahr 2005 bereits eine Produktion zum Spiel, die die Geschichte des Originalspiels fortsetzte. Kitase, der selbst an „Final Fantasy 6“, „Final Fantasy 7“, „Final Fantasy 8“ und der „Final Fantasy 7 Trilogie“ gearbeitet hat, wünscht sich aber eine weitere Film- oder TV-Adaption zu „Final Fantasy 7“.

„Wir haben offiziell nichts geplant, und das ist also nur mein persönlicher Wunsch, aber ja, ich habe von verschiedenen Hollywood-Regisseuren und Schauspielern gehört, die ‚Final Fantasy 7‘ spielen, und viele Schöpfer respektieren den Titel auch“, so Kitase in einem Interview mit Danny Peña.