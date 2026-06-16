Finale von The Boys spaltet die Fans

Das Ende von „The Boys“ sorgt noch immer für Diskussionen und Serienmacher Eric Kripke hat das offenbar genau im Blick.

Mit dem Abschluss von „The Boys“ endet eine der ungewöhnlichsten Superhelden-Serien der vergangenen Jahre. Doch statt eines gemeinsamen Abschieds herrscht im Netz vor allem Uneinigkeit. Besonders das Schicksal mehrerer Hauptfiguren sowie einige überraschende Wendungen haben bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern starke Reaktionen ausgelöst.

Serienschöpfer Eric Kripke nimmt die Debatten gelassen. Im Gespräch mit TVLine erklärte er, dass emotionale Reaktionen genau das seien, was gute Geschichten auslösen sollten. Sein Ziel sei es nicht, allen zu gefallen, sondern Menschen zu bewegen. Kritik gehöre dazu, solange die Zuschauer mitfiebern, habe die Serie etwas erreicht. Die kreative Entscheidung hinter dem Finale würde er dennoch nicht ändern. Das Ende, das Fans gesehen haben, sei genau die Geschichte gewesen, die er erzählen wollte.