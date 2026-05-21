Finaler Trailer zu Masters of the Universe

Mit dem finalen Trailer zu „Masters of the Universe“ zeigt Amazon MGM Studios noch einmal, wohin die Reise geht: viel Nostalgie, bekannte Figuren und eine ordentliche Portion Selbstironie.

Nach Jahren voller düsterer Reboots scheint Hollywood wieder stärker auf klassisches Popcorn-Kino zu setzen und genau dort positioniert sich „Masters of the Universe“. Der Trailer kombiniert neonlastige Fantasy-Optik mit bewusst leicht überzeichneten Action-Momenten und setzt klar auf den Charme der 80er-Jahre-Vorlage.

Regisseur Travis Knight versammelt dafür einen auffällig grossen Cast: Jared Leto, Idris Elba, Camila Mendes, Morena Baccarin und weitere bekannte Namen sind Teil des Reboots. Statt die Vorlage komplett neu auszurichten, versucht der Film offenbar, moderne Blockbuster-Elemente mit dem Retro-Abenteuergefühl der Originalserie zu verbinden. Wie gut dieser Spagat funktioniert, zeigt sich ab dem 4. Juni 2026 im Kino.