Finaler Trailer zu Zootopia 2

Disney hat den finalen Trailer zu „Zootopia 2“ enthüllt – vollgepackt mit frischen Figuren und mitreissender Musik.

„Zootopia wird sich für immer verändern...“, verspricht die offizielle Beschreibung. Sicher ist: Judy Hopps und Nick Wilde stürzen sich erneut in ein packendes Abenteuer.

Diesmal geraten sie in eine Verschwörung rund um das rätselhafte Verschwinden der Reptilienbewohner. Ihre Spur führt sie durch Sümpfe, Wüsten und weit darüber hinaus – ein Einsatz, der die Zukunft der Stadt entscheiden könnte.

Während im ersten Teil Shakiras Gazelle mit „Try Everything“ begeisterte, liefert nun Ed Sheeran gemeinsam mit Blake Slatkin den Titelsong „Zoo“. Beide treten zudem als Schafe im Film auf.

„Zootopia 2“ startet am 26. November 2025 im Kino.