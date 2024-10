Five Nights at Freddy's 2: Film hat jetzt einen Starttermin

Der Horrorfilm „Five Nights at Freddy's“ war weit erfolgreicher als erwartet, weshalb schnell eine Fortsetzung angekündigt wurde. Nun gibt es ein neues und wichtiges Detail.

Auf der Comic Con in New York enthüllte Blumhouse nun erste Details zu „Five Nights at Freddy's 2“. Über ein erstes Poster wurde nun das Erscheinungsdatum, der 5. Dezember 2025, bekannt gegeben.

Das Poster zeigt Toy Freddy, eine Schlüsselfigur aus dem 2014 erschienenen Videospiel Five Nights at Freddy's 2, was darauf hindeutet, dass der Film auf diesem Spiel basiert. Matthew Lillard und Josh Hutcherson kehren in ihren Rollen als William Afton und Mike Schmidt zurück, ebenso wie Piper Rubio und Elizabeth Lail. Die Fortsetzung soll noch gruseliger werden. Die Dreharbeiten beginnen im November, Fans müssen sich aber noch rund ein Jahr gedulden.