Five Nights at Freddy's 2: Schöpfer stellt Fans vor Rätsel

Eine Fortsetzung des äusserst erfolgreichen Films „Five Nights at Freddy's“ ist in Arbeit. Die Produktion soll Ende Oktober 2024 beginnen, pünktlich zu Halloween. Nun gibt es ein Update.

Während der erste Film in New Orleans gedreht wurde, ist der Drehort für die Fortsetzung noch nicht bekannt. Generell gibt es wenige offizielle Informationen, ein interessantes Detail gibt es jetzt aber doch: Um die Fans weiter auf die Folter zu spannen, hat der Schöpfer der Reihe, Scott Cawthon, vier Seiten aus dem Drehbuch veröffentlicht – aber nur eine ist echt. Fans spekulieren fleissig.

Matthew Lillard und Josh Hutcherson werden wohl für die Fortsetzung zurückkehren, wobei voraussichtlich neue Darsteller hinzukommen werden.