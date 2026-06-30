Five Nights at Freddy's 3: Neuer Autor an Bord

Für „Five Nights at Freddy's 3“ gibt es eine wichtige Neuerung: Das Studio setzt beim Drehbuch auf den erfahrenen Horror-Autor Gary Dauberman.

Mit Dauberman holt sich die Filmreihe den Autor hinter „Es“, „The Nun“ und mehreren „Annabelle“-Filmen ins Boot. Nach dem kommerziellen Erfolg der ersten beiden Teile, die vor allem für ihre Handlung gemischte Reaktionen erhielten, könnte der dritte Film erzählerisch neue Akzente setzen.

Ob Josh Hutcherson, Piper Rubio und Elizabeth Lail erneut mit dabei sind, wurde bislang nicht bestätigt. Da das Ende des zweiten Films jedoch mehrere Handlungsstränge offenliess, gilt ihre Rückkehr als durchaus wahrscheinlich. Bis es weitere Neuigkeiten gibt, bleibt also noch genug Zeit, euch die eine oder andere Pizza zu gönnen.