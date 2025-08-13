Fluch der Karibik: Bruckheimer wünscht sich Johnny Depp zurück

Viele wünschen sich eine Rückkehr von Johnny Depp zu „Fluch der Karibik“ – und damit sind nicht nur Fans gemeint. Auch Produzent Jerry Bruckheimer bestätigte kürzlich, dass er bereits mit Depp über ein Comeback gesprochen hat.

Es gibt eine gute Nachricht: Johnny Depp zeigt sich inzwischen offen für eine Rückkehr, sofern ihm das Drehbuch des nächsten „Fluch der Karibik“-Films zusagt. Bruckheimer betonte in einem Interview, dass das Skript entscheidend sei und sich derzeit in der Endphase der Fertigstellung befinde.

Nach dem Bruch mit Disney, ausgelöst durch den öffentlichen Prozess mit Amber Heard, hatte Depp noch betont, er würde „nicht einmal für 300 Millionen Dollar und eine Million Alpakas“ zurückkehren, da er sich vom Konzern betrogen fühlte. Seitdem konzentrierte er sich vor allem auf unabhängige Filmprojekte abseits von Hollywood. Nun jedoch scheint eine Rückkehr in greifbare Nähe gerückt – sehr zur Freude vieler Fans.