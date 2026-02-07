Fluch der Karibik vor dem Neustart

Nach vielen Jahren des Stillstands und immer ungeduldigeren Fans, nimmt Disneys Piraten-Franchise nun doch wohl wieder Fahrt auf: „Fluch der Karibik 6“ soll kommen.

Die neue Führungsriege bei Disney positioniert das Piraten-Universum wohl neu. Im Zentrum des neuen Films steht laut Insider-Infos Jack Sparrows Sohn, kombiniert mit einer neuen weiblichen Hauptfigur, die von Margot Robbie gespielt werden könnte. Johnny Depps Rückkehr ist nicht ausgeschlossen, aber wohl eher als Staffelstab-Übergabe gedacht.

Das klingt, als würde Disney nach einem Jahrzehnt Pause nun doch einen konkreten Plan verfolgen. Unter CEO Josh D’Amaro und Kreativchefin Dana Walden soll „Fluch der Karibik 6“ als Reboot entstehen, also kein simples Weitererzählen, sondern ein erzählerischer Neustart mit Bezug zur bekannten Welt.