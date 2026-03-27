Ein neuer Trailer zu „Forgotten Island“ zieht euch direkt hinein in ein Abenteuer voller Nostalgie, Mythologie und Abschiedsschmerz, überraschend leichtfüssig und mit charmantem 90er-Feeling.

Zwei beste Freundinnen stehen kurz vorm College-Abschied, stolpern durch ein Portal und landen plötzlich auf einer Insel, die von Wesen aus philippinischen Mythen bewohnt wird. Klingt wild? Wird es auch, denn ihre Erinnerungen geraten dabei ernsthaft in Gefahr.

Im Zentrum stehen Jo und Raissa, die eigentlich nur ihre letzte gemeinsame Nacht feiern wollten. Stattdessen verschlägt es sie nach Nakali, eine magische Welt, die aussieht, als hätte jemand Familiengeschichten und Fantasy-Lore zusammen gemixt. Dort begegnen sie freundlichen Fabelwesen, chaotischen Sidekicks und mit der Manananggal sogar einem der bekanntesten „Bossgegner“ philippinischer Legenden.

Paramount Pictures bringt den Film am 25. September ins Kino.