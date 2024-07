Freaky Friday bekommt eine Fortsetzung mit Lindsay Lohan

Lindsay Lohan schlüpft erneut die Rolle der Anna in der Fortsetzung von „Freaky Friday“ aus dem Jahr 2003, die derzeit in den Disney Studios produziert wird.

In „Freaky Friday“ tauschen Mutter (Jamie Lee Curtis) und Tochter (Lindsay Lohan) ihre Körper, was für reichlich Chaos sorgt und die Zuschauer zum Lachen bringt. Nun ist die Fortsetzung in Arbeit. Lohan äusserte während der Dreharbeiten starke Nostalgiegefühle und verglich die Erfahrung mit dem Gefühl, „wieder ein kleines Kind zu sein“. Dies liegt an ihrer früheren Arbeit mit Disney in Filmen wie „The Parent Trap“ und „Herbie“. Sie freut sich auch über die erneute Zusammenarbeit mit Co-Star Jamie Lee Curtis, mit der sie immer in Kontakt geblieben ist.

„Freaky Friday 2“ ist für 2025 geplant.