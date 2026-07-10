Freddy der 13. kommt 2028 ins Kino

Paramount setzt mit „Freddy der 13.“ auf eine Mischung aus Grusel und Humor. Das Animationsabenteuer hat einen passenden Kinostart erhalten.

Paramount verfilmt den Comic von Yehudi Mercado als Mischung aus Horror, Comedy und Familienunterhaltung und will das Ergebnis am Freitag, den 13., im Oktober 2028 auf die grosse Leinwand bringen. Für das Projekt hat sich das Unternehmen mit Dan Trachtenberg einen Regisseur mit Genre-Erfahrung gesichert.

Im Mittelpunkt steht eine Familienreise, die völlig aus dem Ruder läuft. Onkel Freddy gerät dabei in ein ungewöhnliches Abenteuer: Nachdem er den Boogeyman versehentlich besiegt, übernimmt er dessen Kräfte. Was zunächst wie ein Problem wirkt, entwickelt sich zu einer Geschichte mit schrägen Situationen, Grusel-Momenten und viel Humor. Paramount plant den Film als familienfreundliche Horror-Komödie mit einer PG-Altersfreigabe.