Freitag der 13.: Jason Voorhees kehrt zurück

Horror-Fans aufgepasst: Jason Voorhees ist zurück – und das gleich mehrfach. Der ikonische Slasher aus Friday the 13th kehrt nach rund 16 Jahren Pause auf die grosse Bühne zurück.

Nach rund 16 Jahren Pause zieht es Jason Voorhees zurück ins Rampenlicht. Produzent Robert Barsamian hat bestätigt, dass ein neuer, 13. Film in Arbeit ist. Gleichzeitig entsteht ein frisches Videospiel rund um den maskierten Killer – doch das ist längst nicht alles. Barsamian deutet an, dass Jason „in unerwarteten Formen“ wieder auftauchen wird. Ob das neue Serien, Spin-offs oder etwas völlig anderes bedeutet, bleibt spannend.

Auch Jasons Look wird überarbeitet: Seine berühmte Hockeymaske erhält laut Horror, Inc. ein modernes, aber erkennbares Update.