Freitag der 13.: Neuer Showrunner für Prequel-Serie gefunden

Die Marke „Freitag der 13.“ erhält Zuwachs. Nun ist auch bekannt, wer für die kommende Serie zuständig sein wird.

Die „Freitag der 13.“-Prequelserie „Crystal Lake“ hat Brad Caleb Kane zum neuen Schöpfer, Showrunner und ausführenden Produzenten ernannt, nachdem der ursprüngliche Schöpfer, Bryan Fuller, vor drei Monaten entlassen wurde. Die Serie, die von A24 produziert und von Peacock 2022 in Auftrag gegeben wird, hat noch keine Details zur Handlung preisgegeben.

Kane, der seit seiner Kindheit ein Fan der Serie ist, äusserte sich begeistert darüber, an der kultigen Marke mitzuwirken. Dies ist sein zweites Horror-Prequel-Projekt, nachdem er kürzlich an HBOs „IT: Welcome to Derry“ gearbeitet hat. Victor Miller, der Autor des Originalfilms von 1980, ist weiterhin als ausführender Produzent beteiligt.