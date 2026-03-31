Frieren kommt zurück und zwar gross

Fans warten auf das nächste Kapitel von „Frieren“, müssen sich aber noch etwas gedulden.
— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) Anime_Frieren/status/2037536906846883910?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2026
TVアニメ
葬送のフリーレン
第3期【黄金郷編】
2027年10月放送決定
待ち受けるは、
最後にして最強の七崩賢、
黄金郷のマハト。#フリーレン3期 #フリーレン #frieren pic.twitter.com/kPAjidmbvY
Die dritte Staffel von „Frieren: Beyond Journey’s End“ soll im Oktober 2027 erscheinen und widmet sich dem „Golden Land“-Arc. Ein erster visueller Teaser zeigt bereits Antagonist Macht, den letzten überlebenden Dämonenfürsten, der im kommenden Abschnitt eine zentrale Rolle spielen wird.
Der Anime basiert auf dem erfolgreichen Manga von Kanehito Yamada und Tsukasa Abe und läuft seit 2023. Die zweite Staffel wurde von Regisseur Tomoya Kitagawa umgesetzt, produziert erneut vom Studio Madhouse. Zu Cast und Team der dritten Staffel gibt es noch keine Details, doch der „Golden Land“-Arc dürfte genug Material bieten, um euch auch 2027 wieder zuverlässig in den Feed zu ziehen.