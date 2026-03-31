Frieren kommt zurück und zwar gross

Fans warten auf das nächste Kapitel von „Frieren“, müssen sich aber noch etwas gedulden.

Die dritte Staffel von „Frieren: Beyond Journey’s End“ soll im Oktober 2027 erscheinen und widmet sich dem „Golden Land“-Arc. Ein erster visueller Teaser zeigt bereits Antagonist Macht, den letzten überlebenden Dämonenfürsten, der im kommenden Abschnitt eine zentrale Rolle spielen wird.

Der Anime basiert auf dem erfolgreichen Manga von Kanehito Yamada und Tsukasa Abe und läuft seit 2023. Die zweite Staffel wurde von Regisseur Tomoya Kitagawa umgesetzt, produziert erneut vom Studio Madhouse. Zu Cast und Team der dritten Staffel gibt es noch keine Details, doch der „Golden Land“-Arc dürfte genug Material bieten, um euch auch 2027 wieder zuverlässig in den Feed zu ziehen.