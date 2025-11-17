Frischer Kurs im Trek-Universum

Die Reise von „Star Trek“ ist noch lange nicht am Ende. Kein Wunder, schliesslich gibt das Universum reichlich Stoff für neue Geschichten her. Paramount arbeitet deshalb mit Jonathan Goldstein und John Francis Daley an einem neuen Film.

Nachdem sie bereits bekannten Franchises wie „Spider-Man“ und „Dungeons & Dragons“ neues Leben eingehaucht haben, wollen sie nun auch der Marke „Star Trek“ frischen Schwung verleihen. Geplant sei ein vollständig neuer Originalfilm, dessen Details vorerst aber noch unter Verschluss gehalten werden.

Laut Berichten soll der kommende Film keinerlei Verbindung zu bisherigen oder aktuellen Serien, Filmen oder anderen Produktionen haben. Stattdessen wird wohl eine eigenständige und moderne Interpretation des „Star Trek“-Universums entstehen.

Da sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, werden Trekkies sich noch gedulden müssen.