Frischer Teaser für The Walking Dead: Daryl Dixon

Die dritte Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ steht in den Startlöchern. In einem neuen Teaser zeigt AMC, dass Daryl und Carol dieses Mal in Spanien unterwegs sind.

Auf ihrer langen Reise zurück in die Heimat verschlägt es die von Norman Reedus und Melissa McBride gespielten Figuren in das sonnenverwöhnte Spanien. Dort treffen sie auf neue Charaktere wie Antonio und Paz – und stellen sich gemeinsam mit ihnen einer weiteren Bedrohung durch die Untoten.

Showrunner David Zabel hatte bereits angedeutet, dass Daryl und Carol weiterhin auf Wanderschaft bleiben und dabei verschiedene Kulturen durchqueren werden. Fans dürfen sich also auf weitere internationale Schauplätze in kommenden Staffeln freuen.

Die dritte Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ startet am 7. September 2025.