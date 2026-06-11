Frischer Trailer zu Enola Holmes 3

Netflix hat den ersten ausführlichen Trailer zu „Enola Holmes 3“ veröffentlicht und schickt die junge Detektivin diesmal weit weg von den nebligen Strassen Londons.

Enola Holmes steht vor ihrem bislang persönlichsten und zugleich anspruchsvollsten Fall. Die Ermittlungen führen sie auf die Mittelmeerinsel Malta, wo berufliche Ambitionen und private Entscheidungen zunehmend miteinander in Konflikt geraten. Der Trailer deutet internationale Intrigen, neue Gefahren und eine emotionale Entwicklung an, die Fans der Reihe aufmerksam verfolgen dürften. Kurz gesagt: weniger Londoner Kopfsteinpflaster, mehr mediterrane Spannung.

„Enola Holmes 3“ startet am 1. Juli 2026 exklusiv auf Netflix. Der Trailer macht deutlich: Die Reihe bleibt ihrem bewährten Mix aus Krimi, Abenteuer und Charme treu, erweitert ihn diesmal jedoch um internationale Schauplätze und persönlichere Herausforderungen. Genau diese Kombination könnte den neuen Fall für viele Fans besonders spannend machen.