FromSoftware ist an Elden Ring-Verfilmung interessiert

Das Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ spielt in der Welt „The Lands Between“ und entstand in Zusammenarbeit mit dem berühmten Autor George R. R. Martin. Bei einem Spiel wird es aber vielleicht nicht bleiben, denn FromSoftware scheint an einer Film-Adaption interessiert zu sein.

Die grosse offene Welt von „Elden Ring“ und die zugrunde liegende Geschichte bieten reichlich Stoff für einen langlebigen Fantasy-Film, meint auch Präsident und Direktor Hidetaka Miyazaki. Er räumt jedoch ein, dass hierfür ein starker Partner erforderlich wäre: