Fünfte Staffel für The Witcher bereits bestätigt

Die Netflix-Fantasy-Serie „The Witcher“ kehrt diesen Sommer mit ihrer dritten Staffel zurück. Obwohl dies die letzte Staffel mit Schauspieler Henry Cavill ist, wurde bereits die fünfte Staffel bestätigt.

Die kommende Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht und markiert das finale Mal, dass Henry Cavill die Rolle des Geralt von Riva verkörpert. In der vierten Staffel wird er von Liam Hemsworth ersetzt. Während einige Fans immer noch skeptisch sind, glaubt Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich, dass Hemsworth gut in die Rolle passt.

Netflix scheint dies ebenfalls zu unterstützen, da Casting-Direktorin Sophie Holland in einem Interview mit Deadline bestätigt hat, dass die Dreharbeiten für Staffel 4 bereits begonnen haben und nahtlos in die fünfte Staffel übergehen werden.

„The Witcher“ Staffel 3 startet am 29. Juni 2023 auf Netflix.