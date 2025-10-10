Das „Game of Thrones“-Universum wächst weiter: Im ersten Trailer zu „A Knight of the Seven Kingdoms“ zeigt HBO, wie Ritter Ser Duncan und sein junger Knappe Egg durch Westeros ziehen.

Doch diesmal setzt HBO auf andere Töne – und zeigt die Welt von Westeros aus einer neuen Perspektive. Statt Intrigen, Machtspielen und Blutvergiessen in Königshäusern stehen Abenteuer, Humor und bodenständige Helden im Mittelpunkt. Hier geht es weniger um Macht, sondern um Menschlichkeit – und vielleicht sogar um ein bisschen Herzlichkeit. Für Fans dürfte das eine erfrischende Abwechslung sein.

Das Spin-off entsteht beim Team hinter „House of the Dragon“, inklusive George R. R. Martin selbst. Schliesslich basiert auch diese Serie auf einer seiner Erzählungen. Die Regie übernehmen Owen Harris und Sarah Adina Smith.