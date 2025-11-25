Game of Thrones: Mehr Westeros als gedacht

Der Erfolg von „Game of Thrones“ wird in die Seriengeschichte eingehen – und bereits jetzt existieren mehrere Spin-offs. Den Geschichten aus Westeros sind nahezu keine Grenzen gesetzt, weshalb sich Fans auf weitere Fortsetzungen freuen dürfen.

Autor George R. R. Martin bestätigte: Es geht weiter. HBO arbeitet nicht nur an neuen Prequels, sondern prüft aktiv mehrere Sequels. Damit könnten künftig unter anderem Figuren wie Jon Snow oder Arya Stark wieder in den Mittelpunkt rücken.

Zwar befinden sich diese Projekte noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, doch ganz ohne Westeros müssen Fans nicht auskommen: Zwei Termine stehen bereits fest. „A Knight of the Seven Kingdoms“ startet am 18. Januar, und „House of the Dragon“ kehrt 2026 zurück.

Fest steht: Westeros bleibt ein lebendiges Franchise, das sich ständig weiterentwickelt – und an Nachschub wird es so schnell nicht mangeln.