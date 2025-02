George R. R. Martin an Elden Ring-Adaption interessiert

Schriftsteller George R. R. Martin ist bekannt für viele grosse Werke, darunter die Hit-Serie „Game of Thrones“. Kürzlich deutete er an, dass er an einem „Elden Ring“-Film interessiert sei – aber nur unter einer Voraussetzung.

„Elden Ring“ gehört zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten und George R. R. Martin hat massgeblich dazu beigetragen. Kürzlich liess er durchblicken, dass er an einer Verfilmung des Spiels durchaus interessiert sei. Er betonte jedoch, dass FromSoftware keine Erfahrung mit Filmproduktionen habe und deshalb ein starker Partner notwendig wäre. Zudem sei seine eigene Zeit stark begrenzt. Derzeit läge Martins Fokus auf seinem lang erwarteten Roman „The Winds of Winter“.

Ob ein „Elden Ring“-Film am Ende tatsächlich umgesetzt wird, ist ungewiss. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass Videospiel-Adaptionen durchaus erfolgreich sein können – etwa mit „Fallout“, „The Last of Us“ oder „Resident Evil“.