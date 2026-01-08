Neue Gesichter für Lara Croft

Fans, die Lara Croft vermissen, können sich auf Nachschub freuen: Amazon Prime Video hat die zentralen Rollen für die kommende „Tomb Raider“-Serie final besetzt und setzt dabei gezielt auf bekannte Gesichter.

Sigourney Weaver und Jason Isaacs verstärken den Cast der von Phoebe Waller-Bridge entwickelten Live-Action-Adaption. Gemeinsam mit Sophie Turner, die in die Rolle von Lara Croft schlüpft, soll das ikonische Spiele-Franchise neu für das Serienpublikum erzählt werden.

Zum Ensemble gehören ausserdem Bill Paterson als Butler Winston, Martin Bobb-Semple als Tech-Support Zip sowie Jack Bannon, Celia Imrie und John Heffernan. Ein Starttermin steht noch aus, da sich die Serie weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase befindet.