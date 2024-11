Die Gewinner fÃ¼r die National Toy Hall of Fame 2024 stehen fest

Es ist jetzt offiziell. Drei Spielzeugmarken wurden in die „National Toy Hall of Fame“ aufgenommen. Die Gewinner gingen aus einem Feld von 12 Finalisten hervor – „Pokémon“ hat es allerdings nicht geschafft.

Trotz seines weltweiten Erfolgs und Kultstatus hat es die Marke „Pokémon“ 2024 nicht in die „Hall of Fame“ geschafft. Obwohl das Franchise seit fast drei Jahrzehnten ein globales Phänomen ist, sind die begehrten Plätze an andere Spielzeugmarken gegangen: „Transformers“, „My Little Pony“ und „Phase 10“.