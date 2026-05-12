Ghost in the Shell kehrt im Sommer zurück

Cyberpunk, KI und Cyborg-Action: Das Kult-Franchise „Ghost in the Shell“ bekommt im Sommer 2026 eine weitere Neuauflage. Dieses Mal vom „Dandadan“-Studio Science Saru.

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サイエンスSARU制作

TVアニメ

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

キービジュアル第3弾、解禁。



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新時代のサイバーパンクアクション、

2026年7月7日放送開始。… pic.twitter.com/mCueXeNAyb — 攻殻機動隊【公式】GHOST IN THE SHELL official (@thegitsofficial) May 11, 2026

Die kommende Anime-Serie setzt auf eine modernere und emotionalere Interpretation der Vorlage, verliert dabei aber nicht ihren typischen Cyberpunk-Charme. Statt blosser Nostalgie stehen dynamische Animationen, ausdrucksstärkere Figuren und klassische Themen wie Überwachung, digitale Identitäten und die Frage nach der Menschlichkeit von Cyborgs im Mittelpunkt.

Mit Science Saru übernimmt eines der derzeit spannendsten Anime-Studios die Produktion. Regie führt Moko-chan, der bereits an „Dandadan“ beteiligt war. Das Drehbuch stammt von Sci-Fi-Autor Toh EnJoe, bekannt durch Projekte wie „Godzilla Singular Point“.

Die Handlung spielt erneut im Jahr 2029. Motoko Kusanagi leitet eine Eliteeinheit aus Cyborgs und arbeitet gemeinsam mit Daisuke Aramaki am Aufbau der Public Security Section 9. Während die Gruppe gegen internationale Cyberkriminalität vorgeht, rückt mit dem geheimnisvollen Hacker Puppet Master eine bekannte Bedrohung in den Fokus.

Premiere feiert die Serie am 7. Juli 2026.