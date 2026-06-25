Die Ghostbusters stellen sich einer neuen Herausforderung

Netflix erweitert das „Ghostbusters“-Universum. Die neue Animationsserie „Ghostbusters: Night Shift“ spielt nach den Ereignissen von „Ghostbusters II“ und bringt 2027 eine neue Generation von Geisterjägern auf den Bildschirm.

Fünf Jahre nach dem legendären Spaziergang der Freiheitsstatue durch New York setzt die Handlung der kommenden Serie im Jahr 1994 an. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Städtler, die weder ausgebildet noch auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet ist. Als eine neue Welle paranormaler Aktivitäten die Stadt erschüttert, müssen sie Protonenpacks schultern und sich mutig ihren Ängsten stellen. Dabei schlägt die Serie neue erzählerische Wege ein, bleibt aber eng mit der Filmreihe verbunden.

Hinter dem Projekt stehen Netflix und Sony Pictures Animation.