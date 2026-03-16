G.I. Joe am Ende ohne Landis

Ein neuer Anlauf für das Action-Franchise „G.I. Joe“ ist geplant, allerdings ohne das Konzept des umstrittenen Drehbuchautors Max Landis.

Paramount Pictures hat einen Story-Entwurf von Landis für einen neuen „G.I. Joe“-Film abgelehnt. Laut Branchenberichten fiel die Entscheidung aus kreativen Gründen. Ganz vom Tisch ist das Projekt damit aber nicht: Das Studio arbeitet weiterhin an einem Reboot der bekannten Actionmarke und prüft aktuell alternative Drehbücher, unter anderem von Schauspieler und Autor Danny McBride.

Wie es mit „G.I. Joe“ konkret weitergeht, ist derzeit noch offen. Fest steht nur: Paramount will das Franchise neu ausrichten, ähnlich wie viele andere grosse Marken, die aktuell ein Reboot oder Re-Launch bekommen. Für Fans bedeutet das: Der nächste Einsatz der Action-Truppe ist weiterhin in Vorbereitung.