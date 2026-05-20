Neue Ginny für Hogwarts

Kurz vor dem Start der neuen „Harry Potter“-Serie sorgt eine überraschende Änderung hinter den Kulissen für Gesprächsstoff: Die Rolle von Ginny Weasley wird ab Staffel 2 neu besetzt.

Fans müssen sich damit auf ein neues Gesicht in Hogwarts einstellen. Kinderdarstellerin Gracie Cochrane verlässt die kommende „Harry Potter“-Serie nach der ersten Staffel. Laut einem Statement der Familie fiel die Entscheidung aufgrund „unvorhergesehener Umstände“. Weitere Details wurden bislang nicht genannt.

Die erste Staffel ist bereits abgedreht und soll pünktlich zur Weihnachtszeit erscheinen. Parallel laufen schon die Vorbereitungen für Staffel 2 in den Leavesden Studios nahe London – genau dort, wo einst auch die originalen „Harry Potter“-Filme entstanden sind.

Für Fans bleibt jetzt vor allem eine Frage offen: Wer wird künftig als Ginny Weasley vor der Kamera stehen?