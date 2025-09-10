God of War kehrt auf die Bildschirme zurück

Nachdem es eine Weile darum still war, nimmt die Live-Action-Adaption von „God of War“ nun langsam Gestalt an. Laut Gerüchten sollen die Dreharbeiten bereits Anfang 2026 starten.

Amazon möchte die beliebte Videospielreihe „God of War“ auf die Bildschirme bringen. Laut der Seite Nexus Point News, beginnen die Dreharbeiten im März 2026 in Vancouver, Kanada.

Die erste Staffel soll aus zehn Episoden bestehen und direkt die Handlung des 2018 erschienenen Spiels adaptieren. Damit würde Amazon den Fokus ausschliesslich auf die nordische Saga legen. Eine zweite Staffel soll bereits angedacht sein, um die Geschichte weiterzuführen.

Als Showrunner für die „God of War“-Serie konnte Ronald D. Moore gewonnen werden, der unter anderem für erfolgreiche Projekte wie „For All Mankind“ und „Outlander“ bekannt ist. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Santa Monica Studio.

Einen offiziellen Release-Termin gibt bisher nicht, doch Fans dürfen sich voraussichtlich auf eine hochwertige Umsetzung der Abenteuer von Kratos und Atreus freuen.