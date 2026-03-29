God of War Live-Action: Sonya Walger spielt Freya

Die „God of War“-Serie bei Amazon Prime Video bekommt Zuwachs: Sonya Walger, bekannt aus „Lost“, übernimmt die Rolle der Vanir-Göttin Freya.

Sie gesellt sich zu Ryan Hurst als Kratos und Callum Vinson als dessen Sohn Atreus. Auch weitere Figuren aus den Spielen wie Thor, Odin und Baldur werden von bekannten Schauspielern dargestellt. Freya lebt nach der Trennung von Odin zurückgezogen in Midgard und ist als mächtige Magierin und Hexe des Waldes bekannt.

Die Serie knüpft an die Ereignisse der letzten beiden Spiele an: Kratos muss seinen zehnjährigen Sohn erziehen und gleichzeitig gegen Götter des nordischen Pantheons bestehen. Ronald D. Moore, bekannt durch „Battlestar Galactica“, ist Showrunner der Produktion, die aktuell in Vancouver läuft.