God of War: Update zur Amazon-Serie

Nach einer langen Ruhephase gibt es ein neues Update zur „God of War“-Serie von Amazon. Das Unternehmen konnte sich Frederick E. O. Toye für die Inszenierung der ersten Episoden sichern.

Der erfahrene Regisseur soll die ersten beiden Episoden der vermutlich epischen Videospiel-Adaption inszenieren, die sich bereits in der Vorproduktion befinden. Bestätigt wurde ausserdem, dass Amazon zwei Staffeln der Serie bestellt hat und dass derzeit die Rollen besetzt werden.

Die Serie soll die Geschichte von Kratos adaptieren und beginnt mit dem Spiel „God of War“ aus dem Jahr 2018. In der offiziellen Beschreibung dazu heisst es:

„God of War folgt Vater und Sohn Kratos und Atreus auf ihrer Reise, um die Asche ihrer Frau und Mutter Faye zu verstreuen. Während ihrer Abenteuer versucht Kratos, seinem Sohn beizubringen, ein besserer Gott zu sein, während Atreus seinem Vater beibringen will, ein besserer Mensch zu sein.“