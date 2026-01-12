Godzilla kehrt zurück

Seit rund 70 Jahren ist das Kult-Monster „Godzilla“ im Kino und Bildschirmen präsent und nun erhält es ein weiteres neues Kapitel.
GODZILLA MINUS ZERO from Takashi Yamazaki— GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) January 10, 2026
Coming to North American theatres November 6, 2026https://t.co/htSdiaadFA pic.twitter.com/ojIRML7Mxy
Im November kommt „Godzilla Minus Zero“ in die Kinos. Der Film knüpft an den Erfolg von „Minus One“ an und setzt erneut auf eine Mischung aus klassischem Handwerk und moderner Technik.
Ausgesucht für den Release in Japan wurde der 3. November. Dieses Datum ist kein Zufall, denn dann ist der sogenannte „Godzilla Day“, der an die Premiere des Originals 1954 erinnert.
Regisseur Takashi Yamazaki übernimmt erneut gleich drei Rollen: Regie, Drehbuch und visuelle Effekte. Inhaltlich hält sich Toho noch bedeckt, die Produktion läuft aber bereits.