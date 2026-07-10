Godzilla: Das Monster kehrt zurück und die Menschheit greift zu drastischen Mitteln

Ein neuer Trailer zu „Godzilla Minus Zero“ verspricht einen gewaltigen Kampf gegen das Kaiju-Monster. Dieses Mal setzen die Menschen sogar auf besonders drastische Mittel, um Godzilla aufzuhalten.

Der Trailer konzentriert sich erneut stärker auf die menschlichen Figuren als auf das titelgebende Monster. Dennoch gibt es einige spektakuläre Szenen: Godzilla lädt seinen bekannten Hitzestrahl auf, taucht aus dem Meer auf und wird schliesslich zum Ziel eines nuklearen Angriffs. Die Handlung setzt 1949 ein und knüpft direkt an die Ereignisse von „Godzilla Minus One“ an. Im Mittelpunkt steht erneut die Familie Shikishima, die sich einer neuen Bedrohung stellen muss.

Der Vorgänger entwickelte sich weltweit zum Erfolg und gewann sogar den Oscar für die besten visuellen Effekte. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Fans ab dem 4. November 2026 im Kino.