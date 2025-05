Gollum kehrt zurück auf die Kinoleinwand

Gollum kehrt auf die Kinoleinwand zurück: „The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum“ startet am 17. Dezember 2027. Der ikonische Charakter Gollum feiert sein Comeback im Kino. Das neue Filmprojekt vereint das kreative Team der Originaltrilogie – Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens.

„The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum“ erzählt eine eigenständige Geschichte, die zwischen Bilbos Geburtstagsfeier und den Minen von Moria spielt. Im Fokus steht wohl Gollums tragische Reise, geprägt von seinem inneren Konflikt zwischen der dunklen Gollum-Seite und dem verletzlichen Sméagol. Regisseur Peter Jackson verspricht, diese duale Natur der Figur tiefgehend zu erforschen.

Auch Ian McKellen kehrt als Gandalf zurück, doch die Details seiner Rolle bleiben vorerst geheim. Die Zeit bis zur Enthüllung können Fans sich die Wartezeit beispielsweise mit dem Spiel „The Lord of the Rings: Gollum“ versüssen.