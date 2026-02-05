Gonna be Golden!

Wenn Streaming-Hype auf Klemmbausteine trifft, entsteht ein Crossover, das Fans von Pop, Serien und Design anspricht: LEGO kündigt die ersten „KPop Demon Hunters“-Sets an.

LEGO und Netflix bringen erstmals Sets zu „KPop Demon Hunters“ heraus. Das erste Set erscheint diesen Sommer, weitere folgen 2027. Die Modelle basieren auf dem Netflix-Hit über die K-Pop-Girlgroup HUNTR/X, die ein geheimes Doppelleben als Dämonenjägerinnen führt – Action und Musik in einem.

Seit dem Start im Juni hat sich KPop Demon Hunters zu einem popkulturellen Phänomen entwickelt: Über 500 Millionen Views auf Netflix, ein Soundtrack mit Top-Platzierungen und internationale Aufmerksamkeit für koreanische Popkultur zeigen, wie Storytelling, Musik und Fandom heute verschmelzen. LEGO setzt genau hier an: eure Lieblingscharaktere, detailreiches Design und kreatives Bauen treffen in einem Set aufeinander.