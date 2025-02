Die Goonies kommen offiziell zurück

Kinder der 90er sind sicherlich am Film „Die Goonies“ nicht vorbeigekommen oder haben ihn sogar begeistert mehrmals geschaut. Nun ist es offiziell: Die Truppe kommt zurück und es ist niemand geringeres als Steven Spielberg dafür zuständig.

„Die Goonies“ sind offiziell zurück. Warner Bros. hat Drehbuchautor Potsy Ponciroli für die Fortsetzung des Originalfilms aus dem Jahr 1985 beauftragt. Steven Spielberg, der unter anderem mit für das Original-Drehbuch zuständig war, wird den Film produzieren. Wer die Rolle des Regisseurs übernehmen wird, ist noch nicht bekannt – auch Details werden noch unter Verschluss gehalten.

Im Originalfilm schlüpften Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Ke Huy Quan und Martha Plimpton in die Hauptrollen und dann versucht, mit einer alten Karte einen verborgenen Schatz zu finden.

Quan ist derzeit im Actionfilm „Love Hurts“ zu sehen. Bei der Premiere wurde er nach einem „Goonies“-Wiedersehen gefragt: „Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen in meinem Leben. Ich würde es lieben, wenn es passieren würde“, so Quan.