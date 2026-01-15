Der Gott des Krieges hat ein Gesicht erhalten

Ein ikonischer Videospielheld bekommt ein neues Gesicht: Prime Video und Sony Pictures Television haben Ryan Hurst offiziell als Kratos für die kommende Live-Action-Adaption von „God of War“ bestätigt.

Die Serie startet direkt mit einer Zwei-Staffel-Bestellung und orientiert sich inhaltlich an den letzten beiden Spielen der Reihe. Im Mittelpunkt steht weniger das reine Göttermetzeln, sondern die komplexe Vater-Sohn-Dynamik zwischen Kratos und Atreus – ein erzählerischer Neustart, der das Franchise nachhaltig geprägt hat.

Die Besetzung von Hurst ist dabei alles andere als Zufall. Er lieh bereits Thor in „God of War Ragnarök“ seine Stimme und kennt Ton, Tempo und emotionale Fallhöhe der Welt. Nun wechselt er die Seiten und verkörpert den wortkargen Spartaner selbst: einen Krieger mit Axt und Vergangenheit, der plötzlich lernen muss, Vater zu sein.