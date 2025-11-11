Gremlins kehren 2027 zurück

Wenn ihr gedacht habt, dass sich die kleinen Monster zur Ruhe gesetzt haben, habt ihr euch geirrt. Warner Bros. hat offiziell bestätigt, dass „Gremlins 3“ am 19. November 2027 in die Kinos kommen wird.

Ein echtes Highlight: Chris Columbus, der das Original von 1984 schrieb und mit Klassikern wie „Kevin – Allein zu Haus“ berühmt wurde, ist wieder dabei – diesmal auch als Regisseur. Produziert wird der Film von Amblin Entertainment und 26th Street Pictures, während Steven Spielberg erneut als Executive Producer fungiert.

Die Story bleibt dem Original treu: Ein putziger Mogwai namens Gizmo darf nicht nass und nach Mitternacht gefüttert werden. Ausserdem muss es sich vom Licht fernhalten. Natürlich werden diese Regeln gebrochen – und aus dem kleinen, niedlichen Monster wird eine gefährliche Kreatur.