Guillermo del Toro bringt Frankenstein neu auf die Leinwand

Netflix hat zwei neue Poster zu Guillermo del Toros Verfilmung von Mary Shelleys „Frankenstein“ enthüllt und weitere Details bekannt gegeben.

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del Toro



Starring Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, and Christoph Waltz. Coming to select theaters October 17 and on Netflix November 7. pic.twitter.com/zdYFoq9cUR — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Die ikonische Figur trat erstmals 1818 in Shelleys Roman auf und prägt seit über 200 Jahren die Literatur- und Filmgeschichte. In der kommenden Adaption steht Victor Frankenstein im Mittelpunkt – ein brillanter, aber selbstsüchtiger Wissenschaftler, der in einem waghalsigen Experiment eine Kreatur erschafft. Das Ergebnis ist ein tragisches Schicksal für Schöpfer und Geschöpf gleichermassen.

Del Toro betonte bereits, dass sein Film weniger Horror, sondern vielmehr eine Auseinandersetzung mit den Themen „Vater sein“ und „Sohn sein“ sein wird. Gedreht wurde unter anderem in den Ruinen einst prachtvoller Bauwerke. Einen ersten Vorgeschmack erhalten Fans am 17. Oktober in ausgewählten Kinos, bevor der Film am 7. November weltweit auf Netflix startet.