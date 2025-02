Gundam: Neues Kartenspiel für Fans

Das „Gundam“-Universum, das Fans bereits seit Jahrzehnten begeistert, wird erweitert. Nach Serien und Figuren kommt nun auch ein spannendes Kartenspiel, gepaart mit Miniatur-Figuren.

Wenn ihr nach einer neuen Möglichkeit gesucht habt, in das „Gundam“-Universum einzutauchen, ist das Kartenspiel vielleicht genau das richtige für euch. Beim Spiel, das an Sammelkartenspiele wie „Pokémon“ oder „Yu-Gi-Oh!“ erinnert, stellen Spieler 50-Karten-Decks zusammen, und treten in strategischen Kämpfen gegeneinander an. Zur Auswahl stehen hier:

Unit Cards mit legendären Mobile Suits

Pilot Cards, die Fähigkeiten verbessern

Base- & Command Cards, die das Schlachtfeld beeinflussen

Neben klassischen 1v1-Duellen gibt es abwechslungsreiche Spielmodi wie Team Battles (2v2) für taktische Kooperation und Battle Royale (3+ Spieler) für chaotische Free-for-All-Kämpfe.

Egal ob Neuling oder Veteran, das Kartenspiel verspricht spannende und vor allem taktische Kämpfe.