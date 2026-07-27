Gundam-Universum startet in neues Kapitel

Fans von „Gundam“ können sich auf Nachschub freuen: Mit „Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO“ startet 2027 ein neues Kapitel und erweitert das bekannte Anime-Universum um eine weitere Zeitlinie.

Mit „Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO“ schlägt die Reihe 2027 eine neue Richtung ein. Die Serie spielt erstmals in der After Apocalypse (AA)-Zeitlinie und erzählt damit eine eigenständige Geschichte, losgelöst von bisherigen „Gundam“-Serien. Im Mittelpunkt steht Ray Azami, eine Kriegswaise, die sich 45 Jahre nach einer globalen Katastrophe einer ausserirdischen Bedrohung stellen muss.

Der Titel wird „Alex Zero“ ausgesprochen und ist Teil des neuen RG-Projekts, das ein eigenes Gundam-Universum aufbaut, unabhängig von der bekannten Real-Grade-Modellbaureihe. Für die Produktion zeichnet Regisseur Kenji Kamiyama („Ghost in the Shell: Stand Alone Complex“) verantwortlich. Unterstützt wird er unter anderem vom Autor Toh Enjoe, Ultraman-Schöpfer Eiichi Shimizu als Mecha-Designer sowie Komponist Go Shiina.

Inhaltlich verbindet die Serie klassische Gundam-Themen wie Krieg, Technologie und das Überleben der Menschheit mit einer neuen Science-Fiction-Welt.