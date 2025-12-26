Gute Nachrichten zu Super Mario Galaxy Movie

Der neue „Mario“-Film steht in den Startlöchern – und ein kurzer Teaser von Bowser-Sprecher Jack Black macht Fans neugierig.

Nach dem grossen Erfolg des ersten Teils richtet sich der Blick nun auf den vom Wii-Klassiker inspirierten „Super Mario Galaxy Movie“. Laut Jack Black dürfen sich Zuschauer auf zahlreiche Easter Eggs freuen. Neben deutlichen Anspielungen auf „Super Mario Galaxy“ soll das Sequel auch Referenzen zu neueren Titeln aus dem „Mario“-Universum enthalten.

Regie führen erneut Aaron Horvath und Michael Jelenic, produziert wird der Film von Illumination in Zusammenarbeit mit Nintendo. Damit bleibt das bewährte Kreativteam an Bord – also beste Voraussetzungen für den kommenden Film. Der Kinostart ist derzeit für den 3. April 2026 geplant.