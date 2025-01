Harry Potter-Regisseur äussert sich zu TV-Adaption

„Harry Potter“-Fans fiebern der geplanten TV-Adaption entgegen, die in der Vergangenheit für gemischte Gefühle sorgte. Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden Filme der Originalreihe, äusserte sich zu dem Projekt aber positiv.

HBO arbeitet an einer TV-Adaption der Buchreihe. Laut Columbus sei dies eine grossartige Möglichkeit, die Welt von „Harry Potter“ umfassender zu erkunden. Bei Filmproduktionen gäbe es gewisse Einschränkungen, man habe aber bei den ersten beiden „Harry Potter“-Filmen „versucht, so viel wie möglich aus dem Buch herauszuholen“.

Die Serie könnte nun all jene Szenen und Handlungsstränge aufgreifen, die in den Filmen keinen Platz fanden – ein Potenzial, das Fans mit Sicherheit zu schätzen wissen. Auch Columbus zeigt sich optimistisch:

„Die Tatsache, dass sie die Musse haben, Episoden für jedes Buch zu drehen, finde ich fantastisch. Man kann all die Dinge in die Serie aufnehmen, für die wir keine Gelegenheit hatten, ... all diese grossartigen Szenen, die wir einfach nicht in die Filme einbauen konnten.“