Harry Potter: Serie soll mehr auf die Bücher eingehen

„Harry Potter“ bekommt eine Serie und die soll es in sich haben, wie Warner Bros. Television Group kürzlich verraten hat.

Im Rahmen der „Mipcom“ gab Channing Dungey, Vorsitzende und CEO der Warner Bros. Television Group, bekannt, dass die kommende Serie die Bücher deutlich tiefer erforschen wird. Geplant sind sieben Staffeln, jeweils eine pro Buch. Das Autorenteam steht bereits, und die Castings haben begonnen. Die Produktion soll 2025 starten, mit einer möglichen Veröffentlichung 2026 oder 2027.

„Im Moment gibt es nicht viel zu erzählen. Wir haben unser fantastisches Autorenteam zusammengestellt und sie tun, was sie tun müssen. Und die Ausschreibungen im Vereinigten Königreich und in Irland sind eröffnet, sodass der Prozess voranschreitet. Es läuft ganz gut“, so Dungey.