Harry Potter und der Stein der Weisen: HBO zeigt Teaser-Video

Ein Teaser-Video zur HBO-Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erlaubt einen Blick in die alt bekannte und gleichzeitig neue Zauberwelt.

Die neue Serie greift die Geschichte von Harrys erstem Schuljahr auf. Von seinem tristen Alltag bei den Dursleys bis zu seinem Ankommen in einer Welt voller Magie. Der Teaser deutet an, dass die Show sich stärker an den Büchern orientiert und mehr Raum für Details lässt. Ihr bekommt kurze Einblicke in klassische Szenen: der Brief, die Winkelgasse, Hogwarts in voller Grösse. Auch einige zentrale Figuren tauchen bereits auf, darunter McGonagall, Snape, Hagrid und natürlich Harry selbst.

Der veröffentlichte Teaser zeigt bekannte Figuren, ikonische Momente und eine Produktion, die sichtbar Wert auf Atmosphäre legt, was Fans durchaus freuen dürfte. Ob die Serie eurem persönlichen Hogwarts-Gefühl am Ende wirklich gerecht wird, zeigt sich spätestens Weihnachten 2026.